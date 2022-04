Sylvain VAN WASSENHOVE

Je suis à ce jour Directeur général Adjoint d'une ONG qui vient en aide aux démunis, aux migrants, aux sans abri .

Nous mettons à l'abri plus de 3000 personnes , familles, femmes ,enfants ou hommes seuls.

Avec nos 120 salariés nous sommes sur tout le territoire francilien.



Directeur d 'Esat et d'entreprise adaptée depuis 6 ans . J'ai eu la charge d'un puis trois établissements : Esat , EA au sein desquels travaillent plus de 250 personnes en situation de handicap encadrées par envrion 80 professionnels.



J'ai précédement eu la charge des sujets concernant les aides techniques et l'innovation industriels au sein de l'AFM/TÉLETHON pendant 7 ans.



Auparavant, j'ai créé et dirigé durant 12 ans des entreprises de fabrication de matériels d'aides techniques du type plage braille, fauteuil roulant électrique ou matériels pour mal-voyants.



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projets

Chef d'entreprise