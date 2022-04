Sylvain VARIN

Après avoir obtenu le diplome du Master2 Système d'Information et Contrôle de Gestion à l'IGR-IAE de Rennes, j'ai terminé ma formation par un stage de 5 mois en tant que consultant BI junior, chez Viseo (Paris).



Pendant plus de 3 ans je suis resté Chef de projet - domaine décisionnel chez Intersport France, ou j'étais chargé de développer l'offre BI et suivre et participer aux projets BI du groupe.



Depuis Mai 2013 je travaille pour la société Censio, spécialisée dans l'offre BI BW / BI 4, en tant que consultant expérimenté / chef de projet.



Mon domaine de compétence ce situe aujourd'hui principalement autour de SAP Netweaver et la BI 4.0, principalement avec les outils BW 7.3 pour la modélisation, et la suite Bex et Business Objects 4.1 pour la restitution.



Mes compétences :

Sap BW

BO 4.0

Chef de projet