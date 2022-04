Sylvain VASSEUR

Forts d’une expérience cumulée de plus de 30 ans dans le monde de l’informatique d’entreprise, nous mettons toutes nos compétences et tout notre savoir-faire au service de nos clients afin de garantir pleinement votre satisfaction.



Nous mettons en place des solutions matérielles et logicielles clés en main. En tant qu’organisme de formation, nous accompagnons nos clients dans l'intégration de progiciels de gestion, de finance et de paie. Ivatech travaille en étroite collaboration avec des constructeurs et des éditeurs reconnus de tous, ce qui permet de vous garantir des prestations de qualité.



"Nous avons pour objectif d’être votre partenaire informatique. Ce qui vous permet d'avoir un seul interlocuteur pour tout votre système d'information (Infrastructure, Logiciels métiers et administratif, solutions d'impression, connectivité...)."



Mes compétences :

SAGE

SQL

PHP

Paye

Assistance téléphonique