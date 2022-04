Sylvain VAUGEOIS

Marié, 3 enfants. Professionnel de l'analyse et de la gestion du risque, je souhaite me reconvertir dans le secteur privé.



Expérience professionnelle

Plusieurs années de conseiller en Ambassade

Chef de mission en zone insurrectionnelle

Responsable de formation opérationnelle

Responsable de suivi d'opérations à l'étranger

Responsable d'une structure d'analyse



Formation

2011 Master pro gestion globale des risques et des crises.

2007 Brevet Technique d'Etat Major Général

1993 DEA Sociologie



Engagement assiociatif

Rotary club

Société d'entraide de la Légion d'Honneur

Educateur de rugby



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Conseil

Gestion des Risques

gestion des risques et des crises

Synthèse