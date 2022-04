Sylvain VERGINI

De formation initiale en informatique puis en gestion je me suis orienté vers la formation d'adultes. J'ai obtenu le titre de "Formateur Professionnel d'Adultes" à l'Afpa et je possède plusieurs UV de la licence Sciences du Travail et de la Société option Formation d'adultes. Je possède plusieurs expériences dans le domaine de l'insertion professionnelle (Mission Locale, Ecole de la 2ème Chance, Handi 54 et Adoma. J'ai aussi une expérience dans la formation en bureautique au sein de l'Afpa même. Dans le cadre de l'Education Nationale, j'ai été professeur vacataire de gestion au sein d'un lycée technique (élèves de CAP, BEP et BAc pro). J'ai aussi été EVS afin d'aider des élèves en difficulté.



La 1ère partie de ma vie professionnelle s'est effectuée en qualité d'analyste programmeur pour des sociétés de service (pour des clients du secteur bancaire et industriel) ou en fixe dans le domaine de la grande distribution.



Vu la situation de l'emploi, je pense qu'il faut la double compétence de conseiller en insertion professionnelle et de formateur. Fonctions vers lesquelles je souhaite m'orienter.



Je fais de la veille technologique dans le domaine de la formation, du monde du travail, afin de pouvoir exercer mon métier avec plus de pertinece.