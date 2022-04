Sylvain VERNIER

Titulaire d’un BP Pilote d’installation de production par procédés, je dispose à ce jour de 19 ans d’expérience dont 6 ans en tant que tableautiste au sein de la société SRD qui produit des huiles de bases, des bitumes, des fuels et des paraffines.

Au sein de cette société je suis en charge de la conduite des unités de déparaffinage 1 et 2 d’un Furfural et des Hydrogénisations 1 et 2.

Durant cette période j’ai pu développer des compétences techniques et les qualités telles que la réactivité, sang-froid, capacité d’analyse rapide des dysfonctionnements dans le but d’une optimisation idéale et continue de la production avec un sens de la sécurité accrue et le respect de l’environnement.

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.