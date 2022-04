Sylvain VERSCHUEREN

Investissement, simplicité, dynamisme, professionnalisme, persévérance, créativité : ce sont ces adjectifs qui me caractérisent le mieux.

Diplômé d’un master spécialisé dans le management et la logistique, et fort d’une expérience chez Chronodrive, j’ai développé des compétences techniques et humaines, afin de mener les différentes missions qui me sont confiées à terme.

Je suis de nature sociable, ce qui me permet de m'intégrer facilement dans un collectif et dans de nouvelles structures



Mes compétences :

Logisticien

Manager de terrain

Recruteur

Commercial

Approvisionnement

Direction commerciale

Conduite de projet

Accompagnement RH

Pilotage d'équipe

Gestion de projet

Google+

Google Drive