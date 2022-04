Sylvain VETROFF

Après mes études, j'ai eu l'opportunité de partir travailler en Europe centrale (Prague, Varsovie, Bratislava, Moscow, Saint-Pétersbourg) ou je suis resté 12 années, afin d'y développer marchés et entreprises française

.

J'ai rejoint la société ULTRALU en France ou j'ai développé une nouvelle gamme de produit et une nouvelle clientèle afin que cette PME puisse s'adapter aux changements de marché et aux évolutions technologiques.



Ce changement de stratégie commercial ayant fonctionné au delà des espérances initiales, ULTRALU a été racheté et ma mission initiale finie, je vais devoir retrouver d'autres challenges...



Mes compétences :

Comptable

Contrôle de Gestion

Commercial

Conseil

Achats

Audit

International

Chef de projet

Directeur commercial

Gestion de projet

BTP

Agroalimentaire

Développement commercial

International mobility