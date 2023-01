Pascal BRUGGER

Ingénieur expérimenté, j’ai accompagné le développement du management en projet dans l’industrie automobile pendant plus de 15 ans. Début 2006, à la création de mon dernier poste de « responsable Développement & Projets », j’ai montré mes capacités à organiser et à structurer un service.



Techniquement, j'ai de l'expérience en matière plastique, électrotechnique et mécanique.



En termes de finance, je sais faire évoluer les businessplan, élaborer et maitriser des budgets d’investissement et de fonctionnement de service.



Depuis des années, je suis en contact régulier avec les clients, francophones ou anglophones.



Mes compétences :

Chef de projet

Électrotechnique

Management

Management d'équipes

Manager

Plastiques

Plasturgie

Program manager

R&D Management