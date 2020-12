Gilles GILLES GOETSCHY

Je conçois des solutions bénéfiques après écoute empathique, analyse et ré- organisation.

Je propose le pilotage d'entreprises, d'équipes, de projets comme directeur d'usine ou de site mais aussi en direction de R&D et bien sûr en consultant en réglementation chimique, en élaboration de votre Crédit Impôts Recherche ou en process comme cost killer.

Je privilégie le secteur industriel des polymères et de la transformation ou la parachimie.

Je suis compétent en gestion administrative, financière, de conflits grâce à mes capacités de conviction, de persuasion, de négociation et ma ténacité.

Je suis trilingue allemand, anglais et mobile sur toute la France et ses régions étrangères limitrophes à l'Est.



Mes compétences :

International

Conseil

Achats

Risque chimique

Contrôle de Gestion

Comptable

International mobility