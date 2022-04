Sylvain VETTESE

MONTEUR STAGIAIRE EN ALTERNANCE

Créatif, motivé, imaginatif, consciencieux et sociable.

J’ai intégré une formation de monteur truquiste en alternance à l’école supérieur des métiers de l’image, du son et de la création 2D-3D (EMC).



Durant le stage chez : « Leizart Studio », une boite de production spécialisée dans le clip musical, j’ai pu découvrir le monde professionnel.



Actuellement en alternance dans l’entreprise Oxo Media/Keep In News, une société de production de film et de programmes télévisés et sur le net, j’utilise des logiciels tel que Avid Media composer ou la suite Adobe (CV ci-joint). De plus cette incursion dans le monde professionnel m’a permis de maîtriser les logiciels suivants : Final Cut Pro, Davinci Resolve. Grâce à ces expériences j’ai acquis diverses compétences spécifiques (montage clip vidéo, teaser, générique, émissions hebdomadaires courtes, (via suite Adobe), gestion des contenus vidéo, participation à l'écriture des synopsis des clips vidéo, participation au tournage vidéo.



Mes compétences :

- Audacity - Photoshop - Sony Vegas Pro - Windo

GIMP Quelques notions sur - Final cut pro - Af

2D

3D

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Premier

Avid Media Composer

Microsoft Office