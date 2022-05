ALT Décor est spécialisée dans la décoration d’intérieur et les travaux de peinture.



Si vous souhaitez relooker votre intérieur, nous vous accompagnons pour créer une ambiance personnalisée pour une pièce ou l'ensemble de votre lieu de vie (habitation ou professionnel).



Nous proposons des prestations de conseil en décoration jusqu’à la réalisation finale de votre projet en passant par l’agencement, d’intérieur, le choix des tissus, des couleurs, des mobiliers, des objets de décoration, la réalisation de travaux de peinture ainsi que la sélection des artisans et la coordination de travaux tout corps d’état.



Si vous souhaitez relooker votre intérieur, nous proposons les prestations suivantes :

• Conseil en décoration d'intérieur : Agencement d'intérieur, Home Staging, Shopping,... en donnant vie à votre projet via des plans 3D, la recherche de mobiliers, tissus, papiers peints, luminaires et tous objets de décoration

• Réalisation de travaux de peinture traditionnelle ou de peinture en décor (Fresque, trompe l'œil, imitation bois/marbre/pierre)

• Sélection des artisans et coordination de travaux tout corps d’état



Vous pourrez découvrir notre activité et nos réalisations sur notre site internet :Array



A bientôt,

Nathalie VETTESE.



Mes compétences :

Décoration d'intérieur

Tennis

Peinture

Voyage

Marketing de réseau