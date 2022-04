Sylvain VIART

Expert en logiciels Libres et Administration de Systèmes à forte charge, avec plus le 11 ans d'expérience.



Très polyvalent et avec beaucoup d'entrain, je ne cesse de me documenter sur le monde informatique en mouvement.



Geek avec des talents de communicateur, je sais partager mon enthousiasme et m'engager pleinement dans des missions exigeantes.



Responsable Informatique, Formateur, Chef de Projet ou encore développeur, rien ne m'arrête.

Mettez moi au défi !



Mes créneaux de prédilection ?



Design architecture de Système d'Information.

Valorisation des compétences et pérennisation des savoirs dans l'entreprise.

Algorithmes complexes, parsing, optimisation.

Outil legacy et migrations de volumes importants.

Informatique embarquée.

Outil emailing et de diffusion respectueux des règles de gestion des SPAM.



Mes compétences :

Javascript

Linux

SQL

Informatique

PHP

Bash

Ruby

Langage objet

Apache

Traduction anglais français