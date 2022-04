Sylvain VOGLER

Concepteur-Rédacteur depuis 7 ans, j’ai eu l’occasion de travailler sur l’ensemble des supports de communication : print, télévision, radio, affichage, digital, mobiles…



Au sein des grosses agences, j’ai pu mettre en place des campagnes pour de grandes marques et proposer des communications multi-supports.

En free, j’ai été amené à travailler avec de plus petites agences sur de plus petits budgets dont les demandes sont généralement moins précises, plus pressantes et obligent à plus de réflexion stratégique et commerciale.

Deux façons de faire qui m’ont apporté une vision globale de la communication et me permettent aujourd’hui de mieux comprendre les attentes du client et mieux choisir la direction à prendre dès le brief.



Budgets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler :

Sephora

Galeries Lafayette

Carrefour

Stressless

Canal+

Renault

IKEA

All Clad

BNP Paribas

American Express

Russian Standard

BetClic



Spécialités

Marketing Direct et Opérationnel

Marketing Digital (bannières - sites - blog - applications communautaires - web TV)

Publicité télé - radio - affichage

Application Mobiles

Dossiers de Presse

Campagnes globales



Mes compétences :

Conception-rédaction

Rédaction