Sylvain VOLTER

Mes missions

En charge de la Strategie et du developpement,



Mon parcours



Developpe, structure, organise l'activite multimedia au coeur de la problematique des marques et du digital





Precedemment chez:

2008-2010

EGGS - My MEDIA Directeur Associe en charge du pole digital





Clients:

Gestion et gain de budgets

Le Coq Sportif (pub), Nexity, Orange,Warner Bros,Interface Tourism, etc...





2001-2008

UZIK pure player du web, Associe /Directeur Marketing et Commercial



Clients:

Le Coq Sportif (web), Perrier-Jouet, France 3, Groupe Alain Ducasse; Agence Patrick Jouin, André, etc...





Avant 2001

industrie multimedia et entertainment

Sony Music Entertainment

Pioneer Entertainment



Mes compétences :

JavaScript

PHP

Web

Communication

Management

Internet

SEO