Benjamin TACQUET

Je me rappelle encore de mon premier programme informatique : un démineur pour calculatrice scientifique. Le jeu fut un petit succès et beaucoup d'étudiants de classe préparatoire l'installèrent.



Aujourd'hui je ne me considère plus comme un développeur mais comme un manageur d'expert dans ce domaine. Je crois que l'humain est la partie la plus importante de la technologie. C'est pour cela que je me concentre sur : les process de développement, la qualité, comprendre les besoins des utilisateurs / collègues / du business. A partir de la je peux définir au mieux les logiciels qui répondront aux problématiques de la société.

Je suis quelqu'un qui travaille pour (et avec) l'équipe et avec une forte philosophie du travail pour que chacun soit content de venir chaque jour.





Mes compétences :

Ecommerce

ROI

Seo

Storyboard

Tracking

Web

Business Intelligence

Software design

Management

Logiciel CRM