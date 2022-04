Sylvain VUILLEN

Après 6 années très riches au sein de PGE-PGO où, partis de rien, nous avons formé et accompagné vers la réussite plus de 5 000 étudiants aux concours d'entrée aux grandes écoles, je me lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant Made In Proprio (www.madeinproprio.com).



Made In Proprio n'est ni une agence immobilière ni un simple site d'annonces immobilières, mais se propose d'accompagner tous les particuliers qui souhaitent vendre/louer leurs biens par eux-mêmes sans commission ni agence. L'idée est avant tout de démocratiser le secteur de l'immobilier pour permettre ainsi aux particuliers de vendre leur bien par eux-mêmes avec un service et un accompagnement sur-mesure.



Ci-dessous la vidéo de présentation du concept.



https://www.youtube.com/watch?v=NDjCjH8C7vk



Vous pouvez enfin nous suivre sur les réseaux sociaux:



Chaine YouTube : http://bit.ly/subMIPTV



Facebook : http://bit.ly/fbMiP

Twitter : http://bit.ly/twMiP

Google + : http://bit.ly/gplusMiP





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Droit social

Organisation

Analyse financière

Mise en place de process

Pack office

Gestion de projets

Rigoureux

Management

Comptabilité analytique