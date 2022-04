Sylvain WAGNER

Négociateur au sein de l'agence ERA Immobilier à Châteaurenard, j'accompagne mes clients dans leur projet immobilier, dans le cadre de la vente et/ou de l'acquisition.



Je suis présent à toutes les étapes de la transaction immobilière, de la phase de prospection jusqu'à la signature de la vente devant notaire.



Mes missions au quotidien sont multiples:

-Développement notoriété personnelle et agence sur secteur dédié via prospection.

-Estimations des biens, présentations des dossiers et conseils liés à la mise en vente.

-Prise des mandats de vente et réalisation des actions de communication et de suivi clients.

-Découverte clients, étude de financements et visites avec clients acquéreurs.

-Négociation des offres d'achat.

-Constitution et suivi des dossiers de compromis de vente chez notaire



http://www.era-immobilier-chateaurenard.fr/



Mes compétences :

commerce

promotion

immobilier