Alexandre DE ROANY

Spécialisé dans le recrutement pour les hôteliers et restaurateurs de qualité, les brigades étoilées Michelin.



L’hôtellerie et la restauration, métiers de partage et de service, possèdent des spécificités propres que seuls les acteurs du système comprennent. Les tensions sur le marché de ce travail, les exigences d’une loi de l’offre et de la demande à rebours, la pluralité et le renouvellement permanent des tendances en cuisine comme en hôtellerie rendent le recrutement délicat.



A Macarons Recrutement Hôtels & Restaurants, nous estimons qu’un bon recrutement, c’est d’abord une histoire de rencontres: rencontres d’hommes et de femmes; rencontre de valeurs à partager ; rencontre d’objectifs. Notre assistance au recrutement va bien au-delà de la sélection des « bons » CV. Nous nous attachons à vous comprendre, comprendre vos valeurs, comprendre vos objectifs pour sélectionner celui ou celle qui y correspondra, avec lequel vous saurez communiquer avec fluidité, avec lequel vous partagerez.



Notre expertise naît de notre longue expérience en recrutement, mais également en psychologie humaine et en sens du partage, pour identifier celui ou celle qui prendra avec vous la route du succès.



Mes compétences :

Direction générale

Direction de projet

Direction commerciale

Management

Conseil en recrutement

Stratégie

Conseil aux entreprises

Marketing stratégique