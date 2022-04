Depuis quelques années je cultive la polyvalence de mon profil en travaillant sur des chantiers variés et cela me permet aujourd'hui d'avoir une vision plus globale des projets investis.

En passant par la sculpture en métal et les métiers d'art, je suis arrivé au mobilier, au graphisme, au webdesign et enfin à l'architecture.

Passionné, je suis à la recherche de nouveaux défis créatifs et me tiens à votre disposition. Vous aurez un aperçu sur le site



A bientôt.

Sylvain Weber.



Quelques références:

AME, AMPE, ALR, CBA-ONG, CDPM, CoopAdem, Délices à Domicile, Eco Brique Construction, Eurodisney, Guy Hoquet, Hôtel Le Rocher, Ivalley, Jack Daniel’s, Manufact, Métalu d’Oc, Mayotte Equipement, Mayotte Hebdo, Only, Poissonnerie du Centre, Prestige de l'île, Schmidt, SIM, Sogéa, SMTPC, TEMA, TF1, Terre et Soleil, ...



Mes compétences :

Web design

Graphisme publicitaire

Design produit

Modélisation 3D

photographie

Gestion de la production