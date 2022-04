RECHERCHE NOUVEAU CHALLENGE COMMERCIAL



Après 12 années passées dans le secteur automobile dans les métiers de la vente et de la communication, j'ai suivi en 2009 le parcours du créateur d'entreprise de la CCI de Lyon pour lancer en mars 2010 LYON MASTER, un magasin spécialisé en matériel de tennis, badminton et squash.

www.lyonmaster.fr



Le CA atteindra 140 K€ pour son 4ème exercice et continuera à croître par la suite grâce à la politique active de recherche de partenariats de la société. Afin d'exploiter au mieux les importants gisements de croissance identifiés, 2 recrutements sont en cours.



La société pourra donc continuer sa progression sous ma direction, avec du personnel qualifié pour l’exploitation.



Je cherche par ailleurs à m'investir mon énergie et mes compétences dans un nouveau challenge commercial, dont la tête de pont se situerait en région lyonnaise.



Mes meilleurs atouts :



Expérience de chef des ventes d'une succursale automobile à Marseille :

- Méthodologie efficace issue du monde automobile

- Management d'une équipe commerciale



Expérience de responsable de la communication d'une filiale d'importation nationale de Poids Lourds :

- Maîtrise des enjeux, outils et budgets, de communication B to B, gestion d'une équipe

- Déploiement d'une stratégie de communication



Expérience d'entrepreneur :

- Engagement, recherche permanente de solutions à des problématiques variées et complexes

- Définition et mise en place d'une politique de partenariat efficace (prescripteurs, fournisseurs, clients)

- Définition d'une stratégie commerciale dans un secteur ultra concurrentiel

- Sens des priorités

- Expérience de la relation client

- Obsession de la satisfaction client



Vous avez un défi à relever ? Contactez-moi !

A bientôt,

Sylvain Weber



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Communication

Sport

Tennis