Sylvain ZANGO NKEUTIA

Bien venue dans l'espace de ZANGO NKEUTIA SYLVAIN

Je suis titulaire d'un master en physique option mécanique énergétique soutenu en 2016 à l'université de Dschang.

Actuellement je rédige une thèse de doctorat en mécanique des matériaux sur le thème : "caractérisation fine de la dynamique non linéaire et stochastique des matériaux magnetostrictifs : application dans la conception des clés magnétiques et la modélisation des amortisseurs rhéologiques". Dans le cadre de cette thèse, je travail dans l'optique de la conception et la commercialisation des dispositifs de sécurité.

Par ailleurs je suis titulaire d'une licence en économie mathématique.



Mes compétences :

Restitution

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Matlab

FORTRAN

Turbo pascal

Modélisation mathématique

Programmation informatique

Mathématiques appliquées

Economie mathématique

Mathématiques

Physique