Sylvain ZNIBER

Après 6 belles et riches années au sein des activités de travaux de construction et de réhabilitation d'ouvrages de traitement des eaux usées et potable, je saisie l'opportunité de basculer dans le monde de l'exploitation en prenant en charge l'agence de Veolia Eau à Mâcon. Manager d'une équipe de 16p, nous oeuvrons au quotidien sur des contrats d'exploitation de réseaux EU-AEP, de production d'eau potable, de prestations pour le compte de clients industriels ou d'ANC.



De formation Ingénieur en Eau & Génie Civil avec pour spécialité le traitement des eaux, j'ai aussi achevé une formation de Master en Administration des Entreprises.

J'ai fait le choix de cette double compétence avec pour objectif de valoriser mon cursus technique par une approche managériale, juridique et de gestion; éléments qui me semblent indispensables aujourd'hui à la réussite d'un parcours professionnel en entreprise.



Mes choix de carrière ont, pour certains, été motivés par mes expériences professionnelles et associatives menées ces dernières années. J'ai ainsi eu la chance, dans ce cadre là, de voyager dans beaucoup de régions en France et au Maroc, mais aussi au Sénégal et en Corée du Sud.



D'une nature dynamique et rigoureuse, j'aime m'impliquer dans des projets et partager des intérêts et ambitions communes avec mes partenaires, que ce soit au travail ou dans le sport.



Mes compétences :

Autocad

Excel VBA

Microsoft office

Epanet

Automgen

Marchés publics

Microsoft Project

Hydraulique urbaine