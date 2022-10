Sylvaine MULLOT

Je suis actuellement à la recherche d'opportunités et de projets me permettant de développer les compétences acquises jusqu'à maintenant et d'en développer de nouvelles.



- Curieuse et intéressée dans le travail

- Communicante grâce à de nombreuses pratiques dans le relationnel client

- Motivée et travailleuse pour atteindre tous les objectifs professionnels et personnels

- Challengeuse grâce à une longue pratique de différents sports

- Eco-responsable

- Gestion du conflit développé grâce à diverses expériences en tant que support clientèle

- Indépendante

- Esprit créatif

- Profil international acquis grâce à des voyages, un semestre en université américaine et un stage à l’étranger



Anglais courant

Bon niveau Espagnol

Notions Allemand



Mes compétences :

Marketing