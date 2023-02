Sylvène BORDIER

Management Qualité Hygiène Sécurité Environnement



Autres formations:

Savoirs communs du nucléaire niveau 1

Analyse approfondie des évènements liés au Facteurs Organisationnels et Humains

Auditrice qualité interne

Fondamentaux de la prévention (INRS)

Formatrice Sauveteur Secouriste du Travail

Réception échafaudages fixes et roulants

Analyse des accidents par la méthode de l'arbre des causes

Visite comportementale de sécurité

Sécurité risque amiante

Formation Méthodes et sécurité pompage de produits dangereux

Formation méthode et sécurité des travaux HP/THP (Très Haute Pression)

Formation interne au transport de matières dangereuses sur route (ADR)

GIES1 (risques chimiques niveau 1)

ATEX (Atmosphères explosives)

H0B0 (iintervenant à proximité d'installations électriques)

Formation prévention sécurité routière