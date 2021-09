Sylvia BOURDIN

Dynamique et motivée, j'ai l'esprit d'initiative et je m'adapte vite. Mes expériences professionnelles m'ont rendue polyvalente. J’ai acquis de bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse, je suis organisée et dotée d’un bon esprit

d’analyse. Autonome, j’ai un bon sens du relationnel et j’apprécie le travail en équipe.

J'ai une bonne maîtrise de la gestion administrative et de bonnes aptitudes d’écoute et de dialogue.



Mes compétences :

Relations Publiques

Recherche

Gestion administrative

Conseil juridique

Relations internationales

Interculturalité

Accompagnement et orientation des publics en diffi