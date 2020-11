Sylvia CONCA

Riche d'une expérience de plus de 20 ans dans l'Administration des Ventes, la facturation, le recouvrement et le contrôle de gestion dans les secteurs IT ESN, cabinet de conseil et dans le bâtiment , je maitrise parfaitement les process de gestion commerciale dont je suis le garant de l' application.

De plus de formation comptable, je possède les bases indispensables à l'exercice de cette profession et une bonne aisance pour le maniement des chiffres : Tace, taci, coût, marge sur affaire, boni / mali, tableaux de bords, élaboration du forcast....

En outre, j'ai dirigé et géré une société de plomberie - chauffage durant plusieurs années.



Mes compétences :

Facturation

Gestion commerciale

Procédures ADV

Management

Recouvrement

Suivi de l'activité

Budgets / Prévisions de Facturation

Contrôle des coûts

Forecast

Kpi