Sylviane RETUERTA

De nationalité franco-canadienne et après un parcours international dans la communication, la vente et le marketing en Europe, au Japon, en Amerique du Nord, j'oeuvre dans le coaching et la formation sur mesure.



Diplômée Post Maitre Coach en PNL en 2005, en formation continue aux US, mon domaine de spécialisation est le coaching de dirigeants et de leaders (business et sport), le coaching de savoir être des managers avec une spécialisation en intelligence émotionnelle (EQ)

Depuis 2009, j'ai développé une spécialisation en préparation mentale dans le sport de haut niveau (compétitions internationales).



Basée à Montréal et à Paris, j'interviens au Canada, en France, en Asie, dans différents pays de la CE et au Maghreb en français anglais ou espagnol.



Je suis également l'auteur du livre MIEUX VIVRE AVEC SES ÉMOTIONS, chez Gereso Éditions 2016



Mes compétences :

NLP

Leadership

Training

Coaching

Management

Intelligence émotionnelle