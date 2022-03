Sylvie BACHERE (TRAINA)

Désireuse de créer mon entreprise, je laisse mon métier d'Assistante de Direction chez General Logistic System en 2011, pour entrer dans un domaine qui me passionne depuis bien longtemps : les thérapie du bien être et de médecines douces



Je créée mon activité de E-commerce (vente sur Internet) en 2010, vente de pierres et minéraux, conseil en lithothérapie.



En parallèle, j'ouvre mon Cabinet de soins naturels ou j'y dispense : Réflexologie plantaire, palmaire, nourrissons, soins énergétiques (Reiki), chromothérapie et conseils en développement personnel.



Mes compétences :

Méthodique, déterminée, altruiste, sens du relationnel. Je vous offre une écoute bienveillante.