Valery BACHERE

Fort de 18 ans d’expérience en management d’équipes sédentaires, trait d’union entre la force de vente et la direction générale, mon expérience tant sur le terrain que sur des fonctions similaires, me permet aujourd’hui d'assurer une maîtrise de l'encadrement, du pilotage, de la formation et l’accompagnement de la force de vente tout en mettant en avant notre priorité qu’est la satisfaction du client.



Manager dynamique, enthousiaste, diplomate, je suis à l’écoute et je représente un moteur pour mes collaborateurs.





Mes compétences :

management, écoute, enthousiaste, persévérant, aut