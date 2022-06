Sylvie BOCQUET

Je souhaite intégrer un poste d'Assistante de Direction ou Assistante Chef de Projet dans l'event

Lors de mon dernier poste, j'ai mis mon savoir être et savoir faire acquis tout au cours de mon parcours professionnel a profit dans mon entreprise.

J'ai organisé les événements de l'entreprise : assemblées générales en France et a l'étranger ( plus de 250 personnes) - déplacements des membres du bureau - dîners .

Je travaille actuellement sur un nouveau projet d'ouverture d'un magasin de décoration sur la Baule.





Mes compétences :

Organisation d'évènements

Microsoft Office

Secrétariat

Assistante de Direction

Internet

Rédaction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel