Sylvie BROSSOIS (DUBECQ)

30 années d'expériences professionnelles dans la communication visuelle, ainsi que personnelles dans de nombreux domaines artistiques, ont affiné ma créativité. Je suis spécialiste de l'identité visuelle, du logo et de la charte graphique.

Je conçois tous documents imprimés : affiche, flyer, plaquette, dépliant, papeterie, grand format, enseigne, covering ou habillage véhicule, habillage vitrine. Je réalise des illustrations ainsi que l'intégration et la retouche photographique. Je propose le rédactionnel ou la correction de texte.

Enfin, vous pouvez me confier l'impression de vos documents. Cela me permet de maîtriser toute la chaîne graphique et d'assurer la qualité et la cohérence de vos supports de communication.

Retrouvez mon portfolio surArray et surArray



Mes compétences :

Conception communication visuelle

Charte graphique

Logotype/identité visuelle

Arts graphiques

Design graphique

Graphisme print

Packaging

Affiche, flyer, flag, enseigne, stand...

Illustration

Retouche photo / images

Chaîne graphique

Rédaction, copywriting