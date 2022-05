Sylvie BRUNIALTI

Bonjour à tous,



Dur dur le marché de l'emploi et d'autant plus lorsque qu'un petit bout fait partie de votre vie. Aujourd'hui et depuis la naissance de ma pepette je vivotte si je puis dire mais j'y crois fermement.

En effet, après un licenciement économique il y a 5 ans, je travaille en interim, j'ai la chance d'avoir occupé des postes intéressant et enrichissant malgré ma fonction d'intérimaire et dans des sociétés renommées, seulement depuis cette année le marché de l'emploi est au ralenti et je suis bien placée pour en parler. C'est la raison pour laquelle je suis dans une période de grande remise en question car je dois tenir compte de mes responsabilité familiales et mon souhait de rester active. Que puis je faire ? Je pense au HOMESHORING, travailler en toute autonomie à domicile mais à quel prix ? C'est un grand débat car il s'agit d'avoir le statut "auto entrepreneur Indépendant.

Voilà, vos conseils sont les bienvenus.

A bientôt





Mes compétences :

Conseil

dynamique

Internet

Réactivité

Sens du service

Franchising

Compliance Audit

Data Entry

Insurance Claims > Claims Administration

Personal Loans