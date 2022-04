Christophe BROUSSEAU

J'ai vécu 5 ans à bruxelles,grande capitale européenne pour mes études de kinésithérapie.

J'ai travaillé ensuite, comme conseiller de vente dans des enseignes de sport INTERSPORT à Bruxelles.

De retour en France,j'ai réalisé un BTS Management des Unités commerciales en alternance au sein d'une sociéte spécialisée dans le rachat de crédits ,Prefeo.

j'ai effectué divers missions dont l'analyse de dossiers de regroupement de crédits,la vente et le conseil en matière financière,le montage des dossiers de restructuration,le suivi des dossiers avec les banques;j'ai également été chargé du recrutement de nouveaux analystes pour cette société de rachat de crédits.

Ensuite,la responsabilité d'une agence de courtage en crédits et assurances Credibanks m'a été confié.Outre l'application de méthodologies spécifiques,cette fonction m'a amené à dévélopper et perfectionner les qualités relationnelles qu'il convient d'adopter face à une clientèle éxigeante notamment en prêt immobilier et en placements financiers.

Souhaitant donner un nouvel élan à ma carrière, j'ai intégré la filiale leasing d'un grand groupe bancaire comme gestionnaire conformité,Crédit Agricole Leasing et Factoring.

Dernièrement, j'ai rejoint la Caisse Régionale du Crédit Agricole Anjou Maine en tant qu'Attaché Clientèle en agence de proximité .



