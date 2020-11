Ex Formatrice auprès des managers de club dans la remise en forme pour le groupe MOVING , J'ai choisis aujourd'hui d'exercer le métier de coach / formateur en freelance et de consultant en Bilans de compétences.

Forte d'une expérience de terrain de 21 années , je suis donc au service des entreprises du secteur SPORT- BIEN ETRE - MINCEUR qui recherchent des solutions pour se développer et faire face à la concurrence . Je mets en place des process et des formations ( présentiel et en ligne ) qui permettront aux managers et à leurs équipes commerciales d'être efficaces et rentables . Je propose des formations initiales et un accompagnement bi mensuel sur le terrain . Formateur certifié et reconnu par l'état, mes prestations seront prises en charge par votre OPCO ou le CPF , dans le cadre de la formation continue.

Je propose également des bilans de compétences / coaching personnel et professionnel car la relation d'aide est un domaine que je développe auprès des particuliers en reconversion professionnelle.

Je suis à votre disposition pour envisager ensemble une éventuelle collaboration après avoir fait un audit de votre centre...



Consultez mon site sur l'accompagnement en entreprise : https://www.wellnessdeveloppement.com/

Consulter mon site sur les bilans pro et perso / coaching : http://sylviecabral.com



Facebook Pro : Wellness Developpement

Sylvie Cabral Pro