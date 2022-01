Sylvie CHAUFFOUR

Bonjour,

Je souhaite aujourd'hui travailler dans une association ou une entreprise qui me permettra de mettre en pratique les compétences acquises lors de ma formation et de mon expérience professionnelle. Suite à une reconversion professionnelle et un bilan de compétences, j'ai choisi de faire la formation de Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale.

En effet, celle ci possède 6 domaines de formation variés et touche différents publics que j'ai déjà rencontré autant dans ma vie personnelle que professionnelle. J'ai été directrice de centres aérées accueillant des enfants trisomique, puis famille d'accueil pour des enfants placés en foyer, aide à domicile avec des personnes âgées et enfin monitrice d'atelier en Établissement de Service et d'Aide par le travail.

J'ai choisi de faire des stages en institutions pour mieux connaître leur fonctionnement, j'aime le travail en équipe pluri-professionnelle, la communication et la complémentarité sont un enrichissement. C'est aussi une situation de confort par la mise en commun des informations et des pratiques et pour moi le travail en partenariat ou en réseau est important pour l'étayage social.

Je pense d'autre part qu'une TISF a sa place en institution car elle fait le lien au quotidien entre la famille et celle ci. La notion de faire avec , faire faire et laisser faire est autant mise en valeur qu'au domicile car l'internat est ici un domicile de substitution.

J'ai aussi pu constater que le temps pouvait être mon allié tout comme mon ennemi.

De multiples facteurs (la personne, le quotidien, la vie, les projets, la réactualisation de ceux ci, l'analyse des écarts entre réalité et souhait et surtout comment envisager l'avenir avec ces écarts) entraîne parfois une frustration salutaire. En effet, elle permet une remise en question personnelle et pousse ainsi à savoir passer le relais lorsque cela s'avère nécessaire.



Pour moi, la confiance, le respect et l'authenticité sont des mots clés. Les outils, comme l'observation et l'écoute me permettent de donner un sens à mon action et sont devenus une évidence à partir du moment ou l'on souhaite accompagner une personne fragile et vulnérable.

Pendant mes 2 années de formation, j'ai compris que la personne doit être accompagnée dans sa globalité, car dans le continuum de la vie, il y a des caps qui peuvent nous faire perdre de l'autonomie et nous rendre fragile, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir mais de le rendre possible avec ce qu'il reste, c'est à dire le potentiel d'évolution et d'épanouissement inné qui se développe de lui même quand la personne bénéficie d'un contexte favorable.

Il est important aussi de considérer la personne en devenir, de prendre en compte toutes ses potentialités et ses compétences, et non de la juger sur la base de ses actes passés.

Ce choix d'avenir est nourrie par des compétences transférables à des publics différents et me permet d'envisager des interventions dans un champ d'activité plus large, et il me servira et m'aidera à mieux appréhender d'autres situations.

Les compétences acquises lors de mes stages s'animeront toujours dans mon avenir de futur professionnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Formation

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement individuel

Gestion d'équipe, gestion de planning, intervetion