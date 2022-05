Louis MOUILLÈRE

Un parcours atypique qui m’a amené de la Casamance au Sénégal à la Bretagne, en passant par l'Ile de France, au service du Développement des Hommes (et des Femmes)… Aujourd'hui je suis au service d'associations qui recherche un manager de transition. Rapidement opérationnel et disponible immédiatement.



• Gestionnaire et manager confirmé

• Animer, Fédérer, Valoriser, Organiser des équipes pluridisciplinaires

• Développer les relations avec les usagers, leur famille et leur environnement

• Négocier et développer des partenariats



FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2008 Formation évaluation interne en ESMS

2007 Formation Mise en place et conduite de l’entretien annuel

2005/2012 Formation veille juridique droit du travail

2000 : Conduite de projet.

1999 : Animation créative de groupe.

1998 : L’art de la négociation et mise en place d’un CE.

1997 : Ecrire pour être lu.

1993/1994 : Sessions au centre de formation pédagogique des Côtes d’Armor. Conduite de réunion et d’entretien, apprentissage de l’écoute et initiation à l’analyse transactionnelle.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Informatique

Management

Gestion de projet

gestionnaire

negociation