Frédéric MOUILLÈRE

Conseil et gestion d'une grande variété d'accords dans le respect des règles relatives aux données personnelles (RGPD) et à la commande publique: contrats de commande et d'édition musicale, contrats de licence et de distribution, CGV/CGU, Data Processing Agreements, contrats de développement et d'hébergement de services en ligne (Cloud, On-premise, Transformation Digitale), contrats d'infogérance et de tierce maintenance applicative, contrats de transport et de location de capacités satellitaires, contrats relatifs à la publicité et aux mesures d'audience, contrats d'agent, contrats de travail, charte informatique, charte de modération des réseaux sociaux, etc. Expérience dans un environnement de travail international et multi-culturel avec les membres des équipes géographiquement dispersées. Faculté d'effectuer des présentations professionnelles synthétiques écrites et orales, en interne comme à l'extérieur, sur des problématiques techniques, économiques et juridiques complexes.



Mes compétences :

Audiovisuel

Propriété intellectuelle

Publicité

Droit des contrats

Marketing

Communication

Musique

Art

Édition musicale

Internet

Nouvelles technologies