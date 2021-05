Sylvie DELAFOYE

Je suis ce qu'on appelle une "vlogueuse trotteuse" ce qui est l'équivalent de globe-trotteur à la différence que je partage mes vidéos voyage sur ma chaîne youtube et mon blog (vlog = contraction de vidéo et blog).

Ainsi je promeus une ville, une région ou bien encore un pays.

Je rédige aussi des articles pour des entreprises et enfin j'effectue régulièrement des enquêtes marketing



Mes compétences :

Organisation

Créativité

Autonomie

Microsoft Word

Réactivité

Rédaction web

Wordpress

Aisance relationelle

Sens de l'initiative

Adobe Photoshop

Enquêtes de terrain

Adobe Premiere Pro

YouTube

Reportages photos et vidéos

Montage vidéo