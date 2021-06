Sylvie GARREAU

30 années d'expérience dans le secteur de la santé.

Des réussites dans :

- la conduite de projets (changement ,restructuration , regroupement, reprise économique, construction d'établissements),

- la gestion médicale et sociale d’une structure de soins,

- la création et le développement des activités dans les services de soins.

l'accompagnement des Hommes et des Femmes dans des projets ambitieux est, et restera toujours mon plaisir, mon challenge, mon ambition.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Ressources humaines

Direction de projet

Communication

Management