Pierre ELOY, j'ai crée convergences il y a dix neuf ans.



Je suis consultant en Ressources Humaines depuis plus de vingt ans. J'aime me définir comme "Accompagn'acteur des Ressources Humaines". J'ai commencé ma vie professionnelle par une expérience unique pour moi: coopérant en Côte d'Ivoire comme directeur administratif et financier. De retour en France, j'ai travaillé dans différentes fonctions en entreprises industrielles et de services, comme membre du Comité de Direction pendant environ 10 années.



J'accompagne depuis 1991 des personnes ou des groupes de personnes travaillant dans des entreprises ou des organisations sur des sujets concernant



l'accompagnement individuel,

la formation,

l'organisation,

l'optimisation des rapports entre les personnes en m'appuyant sur l'intelligence globale de chacun.



J'ai tiré de ces expériences successives une VISION PERSONNELLE



• Je crois que l'Homme est un mystère en évolution permanente

• Je crois que chacun apporte sa propre richesse et je l'accueille en tant que contribution à la construction de l'humanité

• Je crois que l'important est plus dans l'art de faire les choses de façon ajustée que faire de "grandes" choses

• Par ailleurs, je crois qu'on ne finit jamais mais vraiment jamais, de découvrir...



J'ai aussi identifié ma VISION PROFESSIONNELLE:



MA VISION d'ACCOMPAGN'ACTEUR DES RELATIONS HUMAINES



Pour avancer avec efficacité il est utile de créer une démarche faite de Convergences



• Convergence d'objectif: la demande et le rôle de chacun doivent être clairement définis



• Convergence de moyens: les ressources sont identifiées qu'elles soient financières, techniques ou humaines.



• Convergence de valeurs: l'Homme est essentiel, il développe le meilleur de lui-même en s'appuyant sur l'authenticité, l'exigence, l'autonomie, l'ouverture et la volonté permanente de la découverte de son identité (de sa vision) et la volonté permanente d'avancer, dans le respect d'autrui.



• Convergence dans l'atteinte des objectifs: faire le bilan de l'action réalisée permet de s'assurer que chacun soit satisfait.



Mes compétences :

Vision

Ressource humaine

Accompagnement

Coaching

Projet de vie

Gestion du stress