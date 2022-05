Pierre ELOY

Ancien conseiller en développement local et touristique à la chambre de commerce et d'industrie du Gers, j'ai lancé en 2004 TOURISTIC, société spécialisée dans les solutions e-tourisme, du site Internet aux outils de web 2.0, Travel 2.0 (mots barbares caractérisant l'interactivité de la relation client sur Internet aujourd'hui).



TOURISTIC compte une équipe permanente de professionnels du e-tourisme de 3 webmasters, tous issus du monde du Tourisme avant tout et travaille avec un réseau privilégié de prestataires expérimentés pour proposer des solutions sur mesure et à la carte à nos clients, de la chambre d'hôtes à l'agence de voyage, de l'office de tourisme aux groupements régionaux de professionnels...



Je mène en parallèle des interventions très régulières dans plusieurs universités, dispensant des cours de conduite de projets e-tourisme, de conception d'outils web pour les professionnels du Tourisme.



Je vous invite à découvrir nos services Internet en ligne :

TOURISTIC.fr :



Découvrez également notre blog de veille e-tourisme :

LES TOURISTONAUTES -







Parcours professionnel :



Le présent ...

Dirigeant de TOURISTIC.fr : solutions Internet dédiées aux professionnelles du Tourisme. Création, refonte, conseil et formation professionnelle.

Intervenant Licence et DESS Tourisme - Toulouse 2

Intervenant Licence Tourisme- Toulouse 1

Intervenant dans plusieurs universités sur des sujets E-Tourisme



Le passé... utile aujourd'hui...

Conseiller Tourisme et Internet CCI DU GERS

Rédacteur Cours BTS Tourisme pour le CNED - parties E-Tourisme

Assistant commercial Web - lancement LIBERTY TV - Bruxelles

Commercial SFR



Formation :

MAITRISE IUP TOURISME - Université TOULOUSE 2

DEUG HISTOIRE - Université NANCY 2



