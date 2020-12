Sylvie GIRARD (CROQUETTE)

Ingénieur généraliste, riche de 25 ans d'expérience industrielle variée, je suis dynamique et adaptable, très à l'aise dans les contextes pluridisciplinaires.



Organisée, rigoureuse et persévérante, j'ai à cœur de donner le meilleur de moi-même pour mener à bien, de façon pragmatique, méthodique et autonome, les projets qui me sont confiés.



Animée de valeurs humaines et sociétales fortes, je recherche un contexte professionnel où respect et bienveillance sont les bases essentielles pour développer ensemble une dynamique vertueuse pour l'entreprise et la planète.



Mes compétences :

Team Management

Workflow Management

Project Management

Continuous Improvement

Quality Control

Stock Control