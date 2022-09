Sylvie HELLMANN LUGASSY

Diplômée du MBA de HEC avec une spécialisation en communication de marques du CELSA, j'ai un profil international et des compétences transversales en web, brand design, communication événementielle et stratégie de marques.



J'ai managé des comptes client en agence pendant environ 10 ans puis j'ai eu envie de voler de mes propres ailes en créant ma structure 'L'empreinte des Marques' depuis Juillet 2010.



Depuis Août 2012, je travaille en tant que Directrice Conseil Digitale au Public Système Hopscotch.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez dynamiser votre réseau et discuter d'opportunités business, à bientôt.



Mes compétences :

Architecture

Architecture commerciale

Brand Design

Commerciale

Communication

Communication évènementielle

Design

Digital

Experiential Marketing

Identité Visuelle

International

Marketing

Responsable marketing

Web