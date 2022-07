Sylvie LABARRE DALLERY (LABARRE )

Coach professionnelle indépendante, j'accompagne des salariés managers dirigeants dans leur situation professionnelle pour les aider à trouver des solutions par exemple vers plus de performance vers des résolutions de problématiques et dans leur développement .Au service de vos besoins et de vos aspirations.

Responsable de l'accompagnement du changement dans un groupe bancaire, j'ai travaillé 23 ans dans la banque et je poursuis la volonté de me mettre au service de l'accompagnement en entreprise Ma spécificité : au-delà dune vision bien sûr financière de la vie de l'entreprise et j'ai tjs managé des équipes et travaillé avec des professionnels. Et j'ai expérimenté et mis en place la conduite du changement