Sylvie LANG

Management du Marketing Stratégique et Opérationnel

- Propose les axes stratégiques de développement du business à la Direction du Groupe,

- Manage une équipe de 50 personnes basées au siège du Groupe : responsables produits, marketing-communication : équipe on et off-Line, événementiel, relation presse, supports produits, formation produit

- Assure la cohérence à l'échelle du Groupe de l'activité marketing-produit et marketing-communication

- Avec une bonne connaissance du milieu industriel et du business B to B to B.

- Membre du Comité de Direction



Savoir-faire :

- Visionnaire et force de proposition

- Sait mobiliser des équipes projet sur des thématiques complexes et multi-sites

- Management d'équipe confirmé (plus de 7 années d'expérience) : pilotage des équipes, gestion des compétences et des évolutions

- Management de projet qui a permis de développer le chiffre d'affaire du Groupe, raisonnement ROI,

- Maîtrise des règles du marketing (7 années d'expérience, renforcée par de la formation continue HEC-executiv program)



Savoir-être :

- Ecoute,

- Capacités de négociation et de conviction,

- Prendre des décisions et les faire appliquer



Français : langue maternelle

Anglais : courant

Allemand : courant



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Marketing

Marketing Communication

Management de projet

International

Industrie

Gestion de projet

Agriculture

Marketing stratégique

Négociation

Management