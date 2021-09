Sylvie LUSSON

Mon coeur de métier : Spécialiste du développement de projets internationaux dans le secteur de l'hôtellerie. Sensible au management au recrutement et à la formation d'équipes multiculturelles, mon expertise a été reconnue sur les 5 continents, notamment dans les pays émergents.

Maîtrise complète de la direction d'entreprise de la vision stratégique globale à la mise en oeuvre opérationnelle.



Globe trotteuse... curieuse mais toujours professionnelle.

Mon globe "compteur": expatriée dans 10 pays et visite de plus de 40 pays.

Voyager c'est découvrir l'autre, échanger, s'adapter et comprendre.

Partir c'est changer de vie, se remettre en question, s'enrichir.



Mes derniers voyages et missions :

Croatie : Alliance réussie de nature préservée et de villes chargées d'histoire. Mieux comprendre l'histoire des Balkans.

Jordanie : découverte d'un royaume vieux de 9000 ans, magique Petra, sur les traces de Lauwrence d'Arabie dans le Wadi Rum...

Birmanie dont le nom officiel est Myanmar: une culture et une identité propre, loin de la modernité des pays voisins, un enchantement pour le touriste, un challenge pour le professionnel.

Thaïlande : bouillonnante Bangkok, charmante Phuket.

Vietnam : richesse commerciale et culturelle à Ho Chi Minh Ville, élégance et exotisme à Hanoï.

Bali ou la douceur de vivre. Malgré le développement du tourisme, les Balinais gardent leur âme et leurs traditions, même si tout n'est pas rose sur cette île (pollution, traitement des déchets, manque d'eau parfois...)

Singapour la pacifique, un peu aseptisée certes mais il est bien agréable de déambuler dans une ville propre et sûre.

L'île Maurice, joyau de lOcéan Indien. Le contraste des couleurs, des cultures et des saveurs donnent à cette île un charme incomparable.

La découverte du Panama, attachant, impressionnant canal, développement touristique en devenir...

Venise, la Sérénissime, ses canaux, son patrimoine culturel et ses...gondoliers !!

Les Grenadines ou comment se ressourcer en faisant des choses simples : naviguer, nager, rencontrer les autochtones, accueil chaleureux et sourire.



Always ready to go !



