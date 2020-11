Sylvie MARÉCHAL

Certifiée kinésiologue à l'ECAP de Nantes, je propose des consultations individuelles et accompagne enfants, adultes, et seniors en ateliers collectifs, et week-ends, dans le cadre de l'association TREMEN http://tremen56.blogspot.fr/



Prendre soin de soi en mouvement

Parole et attention mutuelle

Résolution de problèmes

Réapprendre à apprendre

Libérer et utiliser son stress, ses émotions

Se connaître, s’accepter et utiliser cette connaissance



Je crée des ateliers en entreprise, selon vos besoins , sur votre lieu de travail, dans la région de Vannes et de Redon et propose des formations à la coopération.



La kinésiologie vise à développer le bien-être et considère l’être humain dans sa globalité.

Étymologiquement, Kinésiologie signifie «étude du mouvement».

Elle aide à retrouver et entretenir un équilibre physique, mental, émotionnel, énergétique et relationnel qui contribue à une bonne santé et à la vitalité.



La kinésiologie comprend diverses techniques parmi lesquelles j'utilise :

- Education Kinesthésique

- TFH (Santé par le Toucher)

- Stress Release

- Concept 3 en 1

- Apprendre à mieux communiquer (méthode ESPERE de Jacques Salomé)



La personne en séance est sa propre autorité ou le devient à nouveau. Elle porte son problème et aussi sa solution. Les diverses techniques utilisées en kinésiologie permettent à chacun de développer l’écoute de son corps, la prise de conscience et la compréhension de soi, de libérer le doute de soi et de retrouver la motivation nécessaire pour préciser et atteindre des objectifs choisis.



Pour tous renseignements, demandes et inscriptions : 06 77 19 14 84



.



Mes compétences :

Ecoute

Médiation

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Ingénierie pédagogique

Informatique de gestion

Formation professionnelle