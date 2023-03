Sylvie PARTULA

Veille et analyse des écosystèmes de l'environnement de l'entreprise - technologies, innovation, marchés, acteurs - et détection des signaux faibles.

Informations à valeur ajoutée pour appuyer une prise de décision à caractère stratégique et concurrentiel.

Multi-métiers : eau, déchets, énergie et multi-secteurs.



Mes compétences :

Analyse de marché

Communication technique

Veille concurrentielle

Communication interne et externe

Marketing stratégique

Agrégateurs de flux RSS : digimind, netvibes

Veille technologique et Brevets (plateforme Queste