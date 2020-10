Sylvie PELLERIN

Je suis conseillère emploi.



J'ai la technicité nécessaire pour travailler auprès de différent public.

Bénéficiaires RSA :

Pendant près de 3 ans, j'ai animé des ateliers de travail sur la confiance en soi en collaboration avec les référents.

Expérience dans le cadre d'un chantier d'insertion : J’accompagnais les personnes sur leur projet professionnel (formation, emploi) en tenant compte de la situation personnelle et en faisant intervenir les partenaires sociaux et médicaux. J’effectuai de la prospection d’entreprises et de la mise en relation afin de mettre en place des périodes de stages (validation de projet) ou du rapprochement d’offre.



Chercheurs d’emploi :

Crit Intérim dans le cadre de Trajectoire sur Rennes et Saint Brieuc. Référente d'un portefeuille moyen de 50 bénéficiaires, j'ai été force de proposition en termes d'actions de communication et de prospection. Mes connaissances des mesures à l'emploi et des partenaires m'ont permis d'établir un échange professionnel et opérationnel. J'y ai réalisé un travail efficient en matière d'intégration professionnelle : 45% de mon portefeuille en poste à un instant T. Mon sens de la communication et le respect de la personne m'ont permis de mettre en place un accompagnement de qualité.



Je suis opérationnelle sur les prestations Pôle Emploi , la gestion administrative, le suivi des délégations en interne et en externe.

Le secteur de l'insertion professionnelle me permet de mettre en œuvre mon sens de l'écoute, mon altruisme et ma créativité. Je suis disponible et mobile.





Mes compétences :

Gestion de projet